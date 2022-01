Parcelles Assainies : Go Faye appelle les populations à voter en masse pour « bouter dehors Moussa Sy »

Le candidat de la coalition Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes à la mairie des Parcelles Assainies, a présenté ce jeudi son offre programmatique aux populations des Parcelles Assainies.



Un programme qui touche, selon le candidat, à tous les secteurs d’activités pour le développement des Parcelles Assainies. Le candidat a saisi l’occasion pour inviter les populations à voter massivement pour un changement à la tête de l’équipe municipale.



« Au terme d’une campagne électorale intense en enseignement et en émotion, c’est une occasion pour nous la coalition alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes de partager avec vous un projet de vie nourri depuis une dizaine d’années par notre indignation face à la pauvreté galopante dans nos maisons, à l’insécurité et à la détérioration du cadre de vie et des inondations dans nos quartiers. Nous avons pu mesurer pendant la campagne combien notre projet Parcelles Assainies 5/5 est pertinent. C’est pourquoi j’invite les populations des Parcelles Assainies à œuvrer pour le changement. Car le pouvoir ultime du changement est en vous. Pour cela, il vous faudra voter en masse pour bouter dehors le candidat opportuniste, le maire Moussa Sy », a invité le candidat...