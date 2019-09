Parcelles Assainies : Ces actions qui ont le don d’effacer nos péchés (Imam Omar Dione, Mosquée U 26)

La mosquée de l’Unité 26 des Parcelles Assainies a reçu aujourd’hui la visite des membres du Réseau And Liguey de ladite commune. Une visite effectuée par Khady Diop Sow, un acteur politique et son équipe qui en ont profité pour nettoyer les mosquées de l’Unité 26 avec la bénédiction de l’Imam Oumar Dione. Une action fortement saluée par l’autorité religieuse qui l’a signifié aux initiateurs de ce grand toilettage desdits lieux de culte du quartier.





‘’Je salue cette action qui est magnifiée par Dieu. De telles actions ont le don d’effacer nos péchés. Des initiatives pareilles nettoient nos tombes. Ce qui fait qu’une fois décédé, le défunt n’aura rien de gênant dans sa tombe. L’Islam recommande la propreté. Cela est une préférence dans la religion musulmane’’, a dit l’imam Dione.



Celui-ci, comme dans ses prêches, a rappelé l’importance des actions de ce genre. Il a donné l’exemple des mouches qui contribuent à l’entretien de notre espace de vie. ‘’Ces mouches qui infestent nos maisons sont nocives certes, mais elles ont aussi une importance dans nos vies. Pourquoi notre Créateur a créé ces bestioles dans notre monde ? N’eut été ces mouches, notre vie sur terre serait impossible. Parce que Dieu les a envoyées pour qu’elles réduisent les microbes qui existent dans notre monde. Elles apportent des microbes oui, mais elles nous réduisent drastiquement le nombre de microbes’’.



Connaissant l’importance de l’hygiène, l’imam dit saluer, au nom de la communauté musulmane, toute action allant dans le sens de nettoyer et de protéger notre environnement. Il a évoqué d’ailleurs des propos du Prophète (Psl) qui, selon lui, avait dit que ((toute personne qui enlèverait, ne serait-ce qu’un brin d’allumette d’une mosquée, a nettoyé sa propre tombe. Rien que pour cette action minime, l’auteur peut être exempté de toute inquiétude dans sa tombe’’.