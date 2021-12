Parcelles Assainies : Amadou Ba renoue avec les réunions publiques à la base.

Resté pendant longtemps sans prendre part à une rencontre publique avec ses militants aux Parcelles Assainies, l'ancien ministre des affaires étrangères et de sénégalais de l'extérieur s'est déconfiné ce lundi pour aller à la rencontre des imams, oulémas, des groupements de jeunes, des femmes et de ses militants aux Parcelles Assainies.



L'ancien chef de la diplomatie sénégalaise qui dit être venu recueillir les doléances des populations afin de les transmettre au chef de l’État Macky Sall, n'a pas aussi manqué d'appeler à l'unité des leaders et militants de la grande majorité aux Parcelles Assainies...