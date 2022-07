Parcelles Assainies : Amadou Ba obtient le soutien de deux membres de Yewwi Askan Wi.

Au cours de ses visites dans les quartiers des Parcelles Assainies, Amadou Ba opte pour la communication de proximité sur les réalisations et les projets d’envergure à accomplir, du président de la République Macky Sall.



En recevant un jeune entrepreneur, qui était au niveau de la coalition Yewwi, le responsable politique des Parcelles Assainies ne fournira pas beaucoup d’efforts pour convaincre Ibrahima Koné qui n'a pas hésité, lui et son mouvement, de soutenir dorénavant la coalition Benno Bokk Yakaar pour les législatives. Même si ce jeune reste toujours dans son mouvement, il estime que les projets de Macky Sall sont à pérenniser et à soutenir.



Pour y parvenir, le meilleur choix est de voter pour la coalition présidentielle au cours du scrutin de dimanche prochain. Le meeting à l’unité 12 a été l’occasion pour un autre jeune du nom de Abdoul Wahab Sène et son mouvement « Air Pur », de dire oui à Macky Sall...