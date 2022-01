Face aux manquements notés dans les bureaux de vote des Parcelles Assainies, notamment le retard du comité d'organisation, le maire Moussa Sy rassure et soutient que "Aujourd'hui c'est le jour du scrutin, nous sommes venus voter librement. Avec une élection qui a changé de méthode d'organisation avec deux votes, c'est normal qu'il y ait quelques dysfonctionnements... Je pense qu'il faut minimiser celà et d'ici 10h, les populations vont venir voter librement et repartir vaquer à leur occupations."



Selon lui toujours, c'est normal qu'il y ait de petits manquements mais ils seront corrigés de concert avec l'administration. "Nous avons une administration professionnelle en matière d'organisation d'élections. Ce qui est important c'est que ça se passe dans la paix et la sécurité", a conclu le maire des Parcelles Assainies...