Parc zoologique de Hann : « la cage des animaux n'a jamais été envahie par les eaux de pluie » (Colonel Major Baïdy Bâ)

Le colonel Baïdy Bâ, Directeur des eaux et forets s'est voulu rassurant quant à la situation qui prévaut au parc zoologique de Hann, une semaine après les fortes pluies. En compagnie du général Mor Seck de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, il dira que les animaux n'ont jamais été en danger.



"Nous avons rapidement mis en place un système de pompage... Trois motopompes avec un système de pompage de 2.000 mètres cubes par heure. En moins de 48 heures 90% des eaux ont été évacués", renseigne-t-il tout en ajoutant que "la cage des animaux n'a jamais été envahie par les eaux de pluie... Le zoo n'a jamais été inondé. Avec l'appui des sapeurs-pompiers, nous avons pu disposer au niveau de la DPC de 2.000 sacs et de chargements de sable", poursuit le colonel Bâ qui a souligné l'appui conséquent de jeunes issus du programme Xëyu Ndaw Ñi qui ont été déployés au niveau du parc en qualité de bénévoles. Ces derniers assurent le remplissage et la disposition des sacs de sable autour de la cage des animaux.



Le général Mor Seck, a d'ailleurs assuré que le système de pompage sera maintenu sur le site tout au long de l'hivernage en guise de prévention. D'après lui, les eaux de pluie ont considérablement baissé depuis le déploiement du plan Orsec.