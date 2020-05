Parc industriel de Sandiara : Moustapha Diop aux côtés des entreprises en difficultés à cause du Covid- 19.

D’emblée, je voudrais féliciter le Ministre-Maire Serigne Guèye Diop pour avoir eu cette heureuse initiative de créer un parc industriel et deux agropoles adossés à un lycée professionnel, qui vont à terme porter le développement économique et social de la commune de Sandiara.







Ce parc érigé en zone économique spéciale s’étend sur une superficie de 100ha, avec six (06) entreprises actuellement en activités sur les 32 autres entreprises réservataires, qui ont permis à ce jour la création de plus de 300 emplois directs, sans compter ceux des agropoles qui emploient en temps plein plus de 800 personnes.







C’est un bel exemple de modèle de développement intégré, et je voudrais à partir d’ici, dire à tous les maires porteurs de ce genre de projet ou qui sont inspirés par l’exemple de Sandiara que mon Département est disposé à les accompagner, car le développement local repose avant tout sur une activité économique viable et durable.







Mais aujourd’hui, avec la pandémie du covid-19, la viabilité du parc et des agropoles est menacée, parce que les entreprises traversent une situation très difficile qui se traduit par un ralentissement voire un arrêt d’activité, une diminution des exportations, des problèmes d’approvisionnement en matières premières et une situation financière difficile, entrainant du coup une perte d’emploi pour les jeunes et les femmes de la commune de Sandiara et des localités environnantes.







Nous sommes tous interpellés pour trouver les voies et moyens afin d’éviter que le parc industriel et les agropoles ne sombrent dans le rouge, et pour cela je suis prêt à accompagner les différentes entreprises pour qu’elles puissent bénéficier des différentes mesures du Plan de Résilience économique et sociale (PRES), notamment du mécanisme de financement de 200 milliards de FCFA mis en place par le Président de la République Son Excellence Monsieur Macky SALL, pour appuyer les entreprises durement affectées par le covid-19.







Dans cette dynamique, j’ai remis au Maire de Sandiara un lot de masques barrières pour doter le personnel des entreprises de ce moyen de protection individuel afin de freiner la propagation du covid-19.







Je voudrais enfin rassurer Monsieur le Maire et les chefs d’entreprises ici présents que j’ai bien pris note de l’ensemble de leurs préoccupations qui feront l’objet d’un traitement diligent.