Paradoxe : L'équipe type de la Caf Awards sans Sadio et Aubameyang

Pourquoi Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Pierre-Emerick Aubameyang ne figurent pas dans l'équipe type de la Caf Awards 2017? La question était jeudi l'objet d'un débat sur les réseaux sociaux. Les attaquants de Borussia Dortmund et de Liverpool, ainsi que le défenseur de Naples sont trois joueurs africains dont la Confédération africaine de football (Caf) a choisi de se passer pour la compo de l'année 2017. Pourtant, ces stars n'auraient rien à envier aux joueurs qui composent le onze type des Awards. Et même pour le classement de l'African player of the year, Sadio Mané, deuxième, et Aubameyang, troisième, complètent le podium.

Le défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly ne manque pas de temps de jeu à Naples depuis le début de la saison.

D'ailleurs, il figure dans l'équipe-type de la série A à mi-saison. Il s'affirme comme le meilleur défenseur africain, selon Patrick Mboma, consultant à Canal+.

Aubameyang, lui, est le seul attaquant de son club à avoir joué 15 matches de championnat cette saison, et peut s'enorgueillir du titre de l'avant-centre de Borussia Dortmund ayant marqué le plus de buts, 13 en 15 matches joués. Sadio Mané est l'homme en forme du côté de Liverpool où le coach en a fait son maître à jouer, avec 5 buts en 14 matches joués. L'international sénégalais se montrait d'ailleurs décisif il y a quelques jours, lors de la rencontre Burnley -Liverpool (1- 2).