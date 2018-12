Par passion ! (Par Lass Badiane)

Je sais qu’il m’est arrivé de blesser certains d’entre vous par mes propos. Je veux être très clair avec vous : si je me suis battu aux côtés du Président Macky Sall pour le mettre au pouvoir, si je défends sa politique

c’est parce que je trouve qu’elle est meilleure que toutes celles proposées de l’indépendance à nos jours, si j’attaque cette opposition faiblarde,

si j’attaque certains responsables de notre coalition qui ne respectent pas les sénégalais qui les ont permis d’être dans la jouissance de par leur comportement malsain, si je me bats avec mes compatriotes pour assurer un second mandat au Président dès le premier tour, c'est justement parce que je veux servir notre pays 🇸🇳 et que je l'aime.

J’ai entendu les plaintes de mes amis, militants et sympathisants qui ne comprennent toujours pas pourquoi je n’ai jamais bénéficié ni de soutien, ni de subventions, ni de privilèges, ni d’aucun franc cfa sénégalais de la part du pouvoir.

Sachez que je me suis engagé comme beaucoup d’entre vous par passion sans jamais attendre des prébendes, estimant que la politique n’est pas un business mais plutôt un engagement à servir son pays.

VIVE LA RÉPUBLIQUE !

VIVE LE SÉNÉGAL 🇸🇳 !

VIVE MOUVEMENT DIEUM KANAM !

LASS BADIANE PRÉSIDENT DIEUM KANAM /SECRÉTAIRE ÉLU BBY COMMUNE DE GRAND YOFF