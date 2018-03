Pâques 2018 : La communauté chrétienne marque l’adoration de la sainte croix

Victoire Alléluia ! Un tour à la Paroisse Mal enfant Sacré Coeur de Dakar nous a fait découvrir tout le sens du vendredi saint et du chemin de croix. Jésus Christ est ressuscité et les chrétiens du monde s'en réjouissent et ceux de la Paroisse Mal enfant Sacré Coeur ne sont pas en reste ce vendredi saint, seul jour de l’année liturgique où il n’y a pas de messe, et qui précède la célébration des messes de Pâques.

Ce moment fort qui marque l’adoration de la Sainte Croix, l’abbé Joseph Gningue, curé de la Paroisse du Sacré Coeur nous en a expliqué tout le sens, et ainsi montré que la solennité de Pâques constitue le centre de la foi chrétienne ….