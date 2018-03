Papy Djilobodji : « Je suis content de revenir après 3 ans d’absence. »

Après 3 ans d’absence, Papy Djilobodji est content de retrouver la tanière. Au micro de Dakaractu, le défenseur de l’équipe nationale d’indiquer : « Je suis content de retrouver la tanière après 3 ans d’absence. Avec les coéquipiers on se connaît. Parce qu’on joue depuis longtemps, alors on va essayer de plus se mettre au travail et de donner le maximum de nous-mêmes. On est conscient de l’importance qu’a la Coupe du monde, alors nous nous devons de mouiller le maillot pour aller le plus loin possible...»