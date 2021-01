Pape Songué Diouf : « Laissons les polémiques politiques et faisons bloc derrière le chef de l'État pour combattre cette pandémie »

Pour le député Pape Songué Diouf, tout le monde y compris les membres de l'opposition, qui agitent la polémique sur la nouvelle loi relative à l’état d'urgence et l'état de siège doivent faire bloc au tour du chef de l'État Macky Sall pour combattre la pandémie Covid-19.



"L'heure n'est pas aux polémiques politiques. Tout le monde, y compris les membres de l'opposition doivent resserrer les rangs derrière le chef de l'État Macky Sall. Car il y a un temps pour la politique et le temps de l'action et aujourd'hui nous sommes dans le temps de l'action pour combattre un ennemi commun", a souligné le parlementaire après le vote par les députés du projet de loi relative à l’état d'urgence et l'état de siège...