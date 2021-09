Pape Samba Mboup sur l’entourage du Président : « il a un réel problème de casting… ce n’est pas Macky Sall qui a jeté en prison Karim »

Dans un entretien accordé au « Témoin », Pape Samba Mboup est revenu sur le séjour carcéral de Karim Wade. Selon lui, cela correspond à une demande sociale car il a géré beaucoup de choses et il y a une exigence de reddition des comptes le concernant. Le président Macky Sall a proposé à Karim de transiger pour lui éviter la prison, ce que Wade a considéré comme un aveu de culpabilité de la part de son fils. « À partir de ce moment, et en l’absence de transaction, le président de la République ne pouvait plus arrêter la machine judiciaire. Tout cela pour dire que ce n’est pas Macky Sall qui a jeté en prison Karim, ce sont plutôt les gens qui conseillaient Wade qui l’ont fait », affirme t-il.

Parlant toujours de l’entourage du chef de l’État Macky Sall, il s’est dit étonné de ne plus voir des gens qui formaient un rempart autour de lui, qui montaient au créneau pour le défendre et qui mettaient efficacement en œuvre sa vision. Des gens qui étaient sur tous les fronts.

« Parmi ceux-là, son ami éternel Mahammed Boun Abdallah Dionne qui n’a jusqu’à présent qu’une seule ambition : aider à la réussite de son ami Macky Sall. Il y avait aussi Aly Ngouille Ndiaye, un homme discret, loyal, courtois et efficace. Et aussi Amadou Ba, un cadre compétent, grand économiste, bon ministre des Finances qui a beaucoup contribué à la reprise de la ville de Dakar lors de la dernière présidentielle. Je n’oublie pas Mouhamadou Makhtar Cissé, un Inspecteur général d’État qui a fait ses preuves à la tête de la Douane puis, plus tard, de la Senelec après s’être illustré aussi au ministère du Budget et en tant que directeur de cabinet du président et aussi de marquer de son empreinte le ministère de l’Énergie. Le « fedayin » Moustapha Diakhaté figure dans ce lot. Last but not least, je citerai Mimi Touré, cette grande dame qui a fait ses preuves dans le système des Nations Unies avant de venir soutenir le président Macky Sall qu’elle a défendu bec et ongles, et intelligemment, dans toutes les tribunes, sur tous les plateaux, dans tous les studios. Tous ces responsables décrochaient toujours leurs téléphones, ouvraient leurs portes aux militants et aux citoyens en plus de s’acquitter avec compétence de leur travail », témoignera t-il. Selon Pape Samba Mboup, le président de la République a un réel problème de casting et il est trop sentimental, ce sont les deux défauts à lui reprocher à côté de ses innombrables qualités...