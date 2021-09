Pape Samba Mboup - Trafic de passeports diplomatiques : « il faut que, sans états d’âme, le Président se débarrasse des gens qui abusent de sa confiance »

Le trafic de passeports diplomatiques dans lequel sont impliqués des députés de la majorité présidentielle est un désastre pour l’image du Sénégal. Selon Pape Samba Mboup, ancien chef de cabinet du président Wade et actuel souteneur du président Sall, la justice doit aller jusqu’au bout et sanctionner les coupables.

« Ce trafic nous met tous mal à l’aise et place notre pays sur la sellette. Vous vous rendez-compte, même le Rassemblement national, le parti de Mme Marine Le Pen en France, a parlé de délinquance à col blanc ! Je viens de lire à l’instant dans le net un journaliste français, un certain Emmanuel Desfourneaux, qui dit que la République du Sénégal sous Macky Sall est devenue une fabrique de contrefaçon avant d’insinuer que tout y est faux, la Démocratie y compris l’Emergence. Voir dire de telles choses à propos de mon pays me rend triste. Si le Sénégal est montré du doigt, stigmatisé et traîné dans la boue, c’est en partie la faute à ceux qui, autour du Président, auraient dû avoir un comportement irréprochable de manière à ce qu’on ne puisse pas l’atteindre à travers eux. Si le Président n’y prend garde, ce sont ces gens-là qui vont le perdre. Il ne doit pas accepter que certains se prévalent des relations qu’ils ont avec lui pour commettre ce genre de choses. Il faut que, sans état d’âme, il se débarrasse des gens qui abusent de sa confiance » a-t-il demandé dans une interview parue dans « le Témoin ».

Notre pays est la risée du monde entier pis, il court le risque d’être sanctionné à l’instar du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie dont la France a réduit les quotas de visas a-t-il aussi fait savoir. A tout le moins, si ce trafic n’est pas sanctionné avec fermeté, des pays pourraient exiger le visa aux porteurs de passeports diplomatiques sénégalais a-t-il aussi dit. Notre justice est interpellée et elle doit agir sans faiblesse fera-t-il savoir.

Concernant Kilifeu et Simon appréhendés pour les mêmes faits, il dira que Y En A marre doit sanctionner les auteurs d’agissements comme ceux qui valent à deux de ses membres d’être en prison actuellement. Sinon, cela peut ternir son image et ce n’est pas souhaitable.