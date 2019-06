Pape Modou Fall : ' Deug Moo Woor préfère, dans l'affaire Pétro-Tim, soutenir le Président Sall au mépris de ce groupe de congressistes rancuniers qui s'agite '

Dans ce qu'il est convenu d'appeler '' Affaire Pétro-Tim/ Bbc/ Aliou Sall '', 'Deug Moo Woor' vient officiellement de dévoiler sa position. La structure politique que dirige de Pape Modou Fall a décidé de soutenir le Président Macky Sall traitant cette partie de l'opposition qui s'agite de ''congressistes rancuniers''.



'' Nous le soutenons '' par cohérence et par esprit de patriotisme. Nous préférons la stabilité au désordre. Nous privilégions le choix du peuple (58,26%) aux agitations d'un groupe de mécontents recalés par le parrainage qui s'agrippe à cette Affaire Petro Tim. Qu'ils laissent celui qui a été choisi par la population gérer le pays. Concrètement, personne ne peut dire (avec des preuves palpables) en quoi Aliou Sall est-il coupable ? Personne parmi ces gens-là qui complotent n'est plus patriote que le Président Macky Sall. Aucun d'entre eux ne peut nier les réalisations importantes du Président Macky pour le bien des populations ( les bourses familiales, le PUDC, le financement les projets des femmes et des jeunes (DER) . Vouloir déstabiliser le pays ou encore discréditer son régime, est la seule volonté des hommes en noir ou noirs de rancune ''.



Pape Modou Fall de poursuivre son réquisitoire. ''Ils roulent pour leurs propres intérêts, ils cherchent des partenaires financiers pour les prochaines élections et pour la présidentielle de 2024. Ils sont dans la communication pour trouver des fonds.