Pape Mahawa Diouf, SG LAS.SA /AIBD : « Il faut trouver un bon équilibre entre les intérêts des investisseurs nationaux et les capacités d’investissement de certaines multinationales »

Le Secrétaire général de LAS.SA /AIBD (Aéroport international Blaise Diagne), Pape Mahawa Diouf, a réagi au mouvement de contestation du Collectif des prestataires et investisseurs sénégalais (COPIS/AIBD). Ces entrepreneurs dénoncent les méthodes de gestion de Limak-Aibd-Summa, qui «privilégie», selon eux, les investisseurs étrangers pour ce qui concerne certains contrats de prestations. Et en réponse aux revendications du COPIS/AIBD, M. Diouf pense qu’«il faut trouver un bon équilibre entre les intérêts des investisseurs nationaux et les capacités d’investissement de certaines multinationales»...