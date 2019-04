Pape Mahawa Diouf : « L’Appel de Diamniadio »

Il y a des moments pour les grands débats contradictoires, et des temps pour les grandes mobilisations nationales. Sans nul doute, lediscours du président Macky SALL à l’occasion de sa prestation de serment pour un second mandat est un de ces grands moments dont l’histoire se sou viendra.A bien y regarder, ce discours du 02 avril est un texte de rupture, indubitablement annon ciateurd’une nouvelle aire politique, sociale et économiquedans notre pays.







Un appel à la jeunesse, à l’administration sénégalaise et à toutes les forces vives de la Nation pour unsursaut patriotique fort, indispensable àl’ accomplissement du « grand bon en avant » tant attendu depuis le soleil des indépendances. En effet, si nous voulons relever le defi de consolider les acquis du Sénégal comme une référence démocratique, et parachever l’œuvre des pères fondateurs qui voulaient faire de notre pays une terre de culture, de progès social et économique, il est important à bien des égards, de bien entendre l’appel lancé par le Président SALL à son peuple le 02 avril à Diamniadio.







Au moment où le peuple sénégalais vient de saluer son bilan et de belle manière, l’homme propose d’offir un nouvel horizon, qui devrait permettre au Sénégal de réaliser le grand saut vers le plein emploi et la prospérité. Les résultatsde l’élection présidentielle consacrent une nette adhésion des sénégalais à la nouvelle politique impulsée par le le Président SALL depuis 2102. Celle-ci est marquée par des innovations majeures dont l’épine dorsale est constituée par de grands axes constants que sont : l’Equité territoriale, l’Égalité des chances et la Justice sociale, le désenclavement à travers des infrastructures structutrantes , le redressement et la maîtrise du secteur de l’énergie, et l’accélération de la production nationale.







En 07 ans, nous avons pu apprécier combien ilétait possible avec de la volonté de désenclaver les zones les plus reculées et les plus defavorisées du pays, de produire beaucoup plus et dans tous les secteurs, mais également de disposer de filets sociaux éfficaces pour plus de justice sociale. En 07 ans, il a été demontré qu’avec une synergie des compétences et des intelligences nationales, une bonnehiérarchisation des pririorités et un leadership éclairé, le changement était possible.Rais on pour laquelle, les sénégalais ont largement soutenu la vision, la démarche politique et l’action d’un homme d’État : le Pdt Macky SALL.



C’est justement à ce franc soutien du peuple senegalais, que l’appel de Diamniadio fait échos.







LE PSE, COMME NOUVELLE UTOPIE DE LA JEUNESSE



L’appel de Diamniadio est un message à la jeunesse, puisque c’est à elle de mener le combat de la libération économique du Sénégal. Or le réenchantement de cette jeunesse passera nécessairement par la formulation d’une nouvelle utopie « postindépendance ». En effet,depuis les années indépendances, puis celles du sopi, la jeunesse sénégalaise ne vibre pas, elle ne se projète pas dans un idéal de transformation positive de son pays. Elle cherche cette utopie tantôt dans un idéal contestataire, à travers la résistance anticoloniale primaire (« France dégage »), tantôt dans les espaces spirituelscommunautaires. Pourtant, cette nouvelle mystique, peut bien prendre forme à travers le plan Sénégal émergent et ses nouvelles grandes initiatives que sont en particulier, l’initiative pour l’amélioration du cadre vie (programme zéros déchets / habitat social) et l’initiative écologique (PSE vert). Puisque ceux sont là, les vrais enjeux qui interpellent notre génération. Seule une jeunesse mobilisée et déterminée pourra réussir à relever ces défis. Véritablement,il lui incombe de porter la lutte contre la désertification à laquelle invite le Président SALL, et notamment à travers la création d’une toute nouvelle structure dédiée à la cause. De même l’amélioration de notre cadre de vie doit être portée par notre jeunesse, pour doter au Sénégal ce nouveau visage que le Pdt SALL appelle de ces vœux.







RÉFORME DE L’ÉTAT : lE MODE « FAST-TRACK » POURQUOI NOUS DEVONS Y CROIRE



L’appel de Diamniadio est une invite à la généralisation des bonnes pratiques managériales qui ont réussies dans le premier mandat. Il nous invite à rationaliser et dématérialiser les « process » mais aussi réformer les textes pour les adapter à leurs missions de développement.



Joignant l’acte à la parole, le président Macky SALL donne l’exemple, en procédant à lasuppression du poste de Premier ministre. Une réforme qui va le mettre directement en face des opérations gouvernementales et administratives, et qui va faciliter sans nul doute, l’implémentation du principe du « fast-track » qu’il souhaite imprimer à son mandat.



De la même manière, la division du Ministère de l’Economie des Finances et du Plan en deux ministères distincts consacre dès les premières semaines de son quinquénat sa volonté de transformer l’administration en profondeur.Voilà comment il faut comprendre son appel à mobilisation de toute l’administration.















PAS DE REVOLUTION ÉCONOMIQUE SANS RÉVOLUTION CULTURELLE



Le discours du 02 avril est bien plus qu’un message protocolaire, il est un appel à une« révolution culturelle », une invite à la non-résignation. En clair, nous pouvons nous transformer dans nos us et pratiques néfastes pour donner un nouveau visage à notre pays, au bénéfice de son économie, de sa réputation, et de sa culture démocratique.







Dans ce combat, Président Macky SALL se pose en véritable guide libérateur pour perenniserl’oeuvre qu’il a engagé il y de cela sept ans.



Comme en 2012, l’appel de diamniadio rappelle que le mandat électif n’établit pas des privilèges, bien au contraire, il demeure un sacerdoce au service de l’intérêt général.



Comme en 2012, le Pdt Macky Sall invite à l’humilité aux côtés au peuple ; et surtout, à mettre fin à une culture politique trop longtemps dominée par une oligarchie extravertie, pour adopter une philosophie politique qui favorise l’intelligence collective, la proximité avec le peuple et surtout le culte du résultat.



Il a réaffirmé que les intérêts particuliers ne peuvent pas être au dessus de l’intérêt national. Comme pour rappeler, que notre pays continue de demeurer sous le joug de divers ordres auto-installés qui prét endent régenter la vie politique,économique, sociale et culturelle.



Il est donc temps d’opérer cette transformation des comportements des sénégalais pour assurer la marche vers le progrès déjà engagée par les ambitieuses politiques publiques menées par le Pdt Macky SALL depuis 2012.



Ainsi, pour la naissance d’une conscience citoyenne écologiqu e et responsable dans la prise en charge de notre cadre de vie, comme pour la transformation de l’administration, il faudra nécessairement passer p ar de profondes transformations culturelles.



Plus que nécessaires, ces transformations sont une exigence.







Les économistes, sociologues et experts avertis l’ont suffisamment évoqué, la globalisation a créé une nouvelle « société-monde » ; complexe, interconnectée et interdépendante, court-termiste, avec des économies fortement dépendantes de la finance et énergivores. Dans le même temps, elle génére des phénomènes facteurs d’instabilité et de risques que sont entre autres ; l’écologie, la fragilité financière, le repli sur soi, le populismes et le communautarisme, l’extrêmisme et le fondamentalisme religieux.



Nous sommes donc à une époque bien particulière où les modèles socio-économico-politiques connus jusque-là s’ésoufflent et doutent.



Leurs cycles de croissance-maturation- disparition, conditionnés par les évolutions techniques et écologiques, font face à des crises multiformes inédites qui posent de grands défis à toutes les nations du monde.







Sur notre continent, ces défis se posent avec d’autant plus d’acuité, que l’Afrique a connu de graves traumas, qui font qu’il ne joue pas toujours à chance égale avec les autres.



Au Sénégal, près de 50 ans après les indépendendances le Pdt SALL arrive au pouvoir avec une lucidité et un pragmatisme politique rare qui font des résultats jusque-là inédits.







Conscient du fait qu’on ne pourra s’en sortir que lorsque tout le monde sera unit derrière la Nation, le Président SALL nous invite à un vaste rassemblement, seul capable de faire jouer à notre pays son rôle historique de précurseur pour lequel il a été fondé. Il faut rassembler pour faire face à la crise multiforme qui frappe le monde et menace les équilibres sur notre continent jusqu’auprès de nos voisins les plus proches. Il faut rassembler les forces politiques, les forces economiques et sociales pour trouver de grands concenssus sur les sujets d’intérêts nationaux pour non seulement relever les immenses defis qui interpellent notre pays, mais également transformer irreversiblement le Sénégal en une démocratie apaisée, une terre de progrès économique et social.







LE DIALOGUE



Toutes ses réformes et ses transformations profondes indispensables que notre pays doit subir, ne se feront pas sans un dialogue inclusif et constructifs entre tous les acteurs. Elles ne se feront pas non plus ; sans une bonne compréhension du contexte géostratégique, qu i l’impose.



La découverte des hydrocarbures, l’instabilité institutionnelle de certains pays voisins, à côté des réelles avancées connues ces septs dernières années dictent à tous les patriotes de mettre la Nation sénégalaise devant tous les intérêts paticuliers.



C’est là tout le sens que nous donnons à l’appel historique de Diamniadio.







Papa Mahawa DIOUF