Pape Ibrahima Faye (Directeur du CROUS) : « La question du troisième mandat, c'est un débat inutile... »

Pour le directeur du centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, Pape Ibrahima Faye, "tous ceux qui agitent la question sur le limogeage de Maître Moussa Diop à la tête de la direction de Dakar Dem Dikk, doivent comprendre que nul ne peut décider à la place du chef de l'État Macky Sall. C'est la constitution qui lui confère ce pouvoir et il a les prérogatives de démettre qui il veut, car lui seul détient son agenda".



Par ailleurs, le responsable politique APR de Saint-Louis et proche du maire Mansour Faye de préciser que la question du troisième mandat est un débat inutile. Il invite également les populations à se mobiliser pour l'atteinte des objectifs fixés par le chef de l'État Macky Sall pour ce quinquennat.



"La question du troisième mandat est un débat inutile. Car nous ne sommes pas encore en 2024. Le président Macky Sall est nommé pour un mandat de cinq ans et nous devons l'aider à réaliser ses projets et programmes à savoir l'emploi des jeunes, les infrastructures, l'assainissement et l'exploitation du pétrole et le gaz", souligne Pape Ibrahima Faye dans l'émission Actu-Débat...