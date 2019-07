Ameth, mon cher grand frère, quitte ce bas monde pour répondre à l'Appel ultime.

Gloire à Allah, le Miséricordieux, l'Incontournable, à qui nous apportenons et à qui nous retournerons. Il a décidé, rendons lui grâce.

J'aimerais présenter mes sincères condoléances à sa famille et à tout le peuple sénégalais qui perd à travers lui, un entrepreneur visionnaire dont la contribution remarquable à l'économie laissera à jamais ses empreintes. Ameth donnait tout le meilleur de lui même pour contribuer au développement de l'Afrique, en particulier celui du Sénégal, notre pays, qu'il aimait tant. Les nombreux hommages à son égard le prouvent. Il y a seulement quelque jours, Il m'avait parlé d'un hôpital très moderne qui n'aurait rien à envier à ceux de l'Occident et qu'il était entrain de finir avec des partenaires sur la corniche. Il avait voulu me faire visiter ce joyau qui devait être fonctionnel d'ici neuf mois, pour dire sa détermination à investir utilement pour son pays.

Discret, Ameth aimait faire ce qui est utile, jamais je ne l'ai vu faire des choses ostentatoires.

Sa présence, son amitié, nos échanges allègres nous manqueront. Prions que le Généreux l'accueille dans son paradis céleste pour toujours.

Que Le Clément nous donne la force de surmonter dans la sérénité cette épreuve vraiment très difficile à supporter.

Puisse cet infatigable travailleur reposer en paix sous la terre de Darou Salam bénie par les prières de Khadimou Rassoul et Qu'Allah l'accueille dans le plus haut de ses paradis.

Amen

Pape Fall

