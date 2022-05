Pape Djibril Fall porte la réplique après la sortie du Professeur Amsatou Sow Sidibé : « Au nom de l'honneur, de la dignité, nous n'avons pas utiliser... »

Le mouvement "Les Serviteurs" dirigé par le journaliste Pape Djibril Fall ne manquera pas les échéances des prochaines élections puisqu’a validé l’étape des parrainages. Mais cette étape a suscité beaucoup de réactions dans l'espace politique. Telle que la sortie du Professeur Amsatou Sow Sidibé, qui accuse Pape Djibril Fall d'avoir volé ses fiches de parrainage. Elle avait déclaré ceux-ci.

« Pape Djibril Fall m'a appelé au téléphone pour que je lui donne mes parrains afin de compléter les 2000 parrains qui lui restait mais après avoir reçu ça,il était injoignable au téléphone ».

Face à la presse ce matin, le journaliste Pape Djibril Fall a porté une réplique fatale contre le professeur. Il déclare de n'avoir pas reçu aucun parrain de la part de cette dernière. « Je l'avais mis en rapport avec Serigne Ndiaye pour la vérification de ces fiches mais on a remarqué que ces fiches n'étaient pas bonnes. Mais nous n'avons pas utilisé aucun de ces fiches. Et vu son âge et ce qu'elle incarne au Sénégal, j'avais décidé de ne pas répondre à ces accusations » s'est indigné le chroniqueur.

Pour sa part Serigne Ndiaye, coordonnateur du mouvement a aussi clarifié ce qui s'est passé lors de cette rencontre. « Je suis chargé au sein du mouvement de saisir les parrains. Et quand la direction générale des élections nous a demandé d'aller chercher pour compléter, nous avons fait appel à cette dernière. Quand elle a envoyé un émissaire. Et c'était aux environs de 1 heure du matin, nous l'avons reçu chez nous et il nous a remis une clé USB contenant les parrains et du coup nous avons commencé à vérifier. Et après vérification nous avons constaté effectivement qu'il y avait des faux documents et on lui a dit ça et il était au courant. Nous témoignons devant Dieu que Pape Djibril Fall n'est ni de près ou de loin, nous n'avons même pas utilisé un seul fichier » a répondu le coordonnateur Serigne Ndiaye

Quoiqu'il en soit, le mouvement « Les Serviteurs » à travers leur mentor a invité tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs de venir adhérer.