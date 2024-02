KOLDA : L'opposition commence sa campagne présidentielle...

C'est par un point de presse que l'opposition a commencé sa campagne présidentielle dans la capitale du Fouladou. Ensuite, elle sera suivie par une marche dans les différentes rues de Kolda. Il s'agit de la coalition Diomaye2024 sous la houlette de Famara Mané coordonnateur de l'ex parti Pastef et des alliés de la coalition. En ce sens, Sassoum Lèye Kouyaté, responsable de la communication de cette coalition, estime que leur campagne électorale vient de démarrer officiellement ce dimanche 04 février.

Sans gants, il avance : "nous n'accepterons jamais ce report de la présidentielle que nous considérons comme un coup d'État institutionnel. C'est pourquoi, nous avons décidé de battre campagne pour élire notre candidat Bassirou Diomaye Faye en sillonnant la région..."

À en croire Babacar Kane, coordonnateur régional de Pass/Sénégal de Serigne Guèye, "l'objectif du jour est que nous sommes déjà en campagne électorale. Et pour y arriver nous devons être unis comme un seul homme. Et c'est à partir d'ici qu'on va nous juger pour savoir si nous sommes capables de faire face à ce régime. D'ailleurs, nous sommes en face d'un défi historique en faisant place à l'acte et non le contraire. C'est pourquoi nous devons faire comme les autres régions du pays..."