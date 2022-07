Pape Djibril Fall aux populations de Thiadiaye : « Vous avez l’occasion de mettre fin à cette souffrance causée par ceux qui, depuis 63 ans utilisent l’État comme un instrument d’enrichissement illicite »

Dans la localité de ses origines, à Thiadiaye ce mercredi, la tête de liste nationale du mouvement MPR/Les Serviteurs s’est adressé aux habitants de cette ville de la région de Thiès à l’Ouest du Sénégal.



En ce quatrième jour de campagne, Pape Djibril Fall, après des Ziars et des visites de proximité, a évoqué face aux populations de Thiadiaye, la nécessité de la rectification de la trajectoire de l’Assemblée nationale. En leur demandant de faire le bon choix, le leader du mouvement Les Serviteurs se dit convaincu de l’urgence de confier cette institution à des gens qui n’ont ni les mains liées, ni ne sont commandés ou encore suivistes de l’exécutif. L’évaluation des politiques publiques, le contrôle de l’action du gouvernement et cette force de proposition de lois sont autant d'impératifs, selon le jeune candidat des Serviteurs, que les députés doivent privilégier parce que ce sont des rôles incontournables pour la bonne marche de l’Assemblée nationale.



À l'en croire toujours, « les populations devront faire le choix minutieux en évitant de confier leur représentativité à ceux qui sont restés pendant 63 ans à utiliser l'État comme instrument d’enrichissement illicite et de règlement de comptes. »



Dans cette localité où l‘artisanat est une des activités phares, Pape Djibril Fall appelle les acteurs à opter pour le changement et à voter pour une assemblée de rupture et surtout un changement pour éradiquer les inégalités dans plusieurs zones rurales du Sénégal.