Pape Diouf,nouvelle égérie de 1XBET : « parce que je n’ai plus rien à prouver... »

Le leader de "la génération consciente", à signer cette après-midi un partenariat pour une durée de trois ans avec la marque 1XBET, présente partout dans le monde. Une collaboration drivée par la structure de Production Soubatel, représentée à l’occasion par son directeur Badara Gadiaga. Pape Diouf est le deuxième sénégalais représentant de la marque en Afrique derrière l'international sénégalais Khalilou FADIGA. « On s’est basé sur le parcours international et national du lead vocal pour signer ce partenariat» dit la Directrice commerciale de 1XBET Madame Elisabeth TINE. Pape Diouf s’est réjoui de cet accord tout en faisant remarquer « n’avoir plus rien à prouver ». La marque 1XBET, va s’engager avec le chanteur dans le volet social « nous avons déjà dans notre programme des projets pour construire des cliniques de proximité, appuyer la santé avec le COVID et enfin une enveloppe de 106 million de francs CFA pour accompagner l’ONCAV » à fait savoir sa Directrice Commerciale. Pape Diouf lui a dit compter sur la presse nationale pour remplir ce nouveau role d'ambassadeur de la marque.