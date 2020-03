Pape Diouf sur le Coronavirus : « Le grand Bégué se prépare... Toutes les dispositions sont prises pour accueillir les fans et assurer leur sécurité »

Le « Grand Bégué » à Dakar Aréna, un événement d'une grande envergure initié par le leader de la génération consciente, approche à grands pas. Un show explosif qui à coup sûr va rassemble un public énorme, dans contexte où le pays fait face à l'invasion d'une épidémie : le Coronavirus. Pape Diouf, l'initiateur de cet événement, interpellé sur la question, a tenu à informer qu'il tient à suivre à la lettre les consignes des autorités étatiques. « Je suis en pleine organisation de mon événement. Cependant, même si j'ai dépensé une fortune pour tenir ce grand show en ce jour qui marque l'anniversaire de l'indépendance de notre pays, je reste avant tout un citoyen et je priorise l'intérêt du Sénégal et des sénégalais. Ceci pour dire que, si les autorités me demandent de reporter l'événement jusqu'à une date ultérieure par précaution, je le ferais ». Néanmoins, il précise que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour accueillir les fans et assurer leur sécurité.