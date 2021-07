Pape Diouf, nouvelle égérie de 1XBET : « Je n’ai plus rien à prouver ! »

Le patron de la génération consciente, a signé cet après-midi un partenariat pour une durée de trois ans avec la marque 1XBET, présente partout dans le monde. Une collaboration drivée par la structure de Production Soubatel, représentée à l’occasion par son directeur Badara Gadiaga.



Pape Diouf est le deuxième sénégalais représentant de la marque en Afrique, après l'international sénégalais Khalilou Fadiga. « On s’est basé sur le parcours international et national du lead vocal pour signer ce partenariat », a indiqué la Directrice commerciale de 1XBET, Madame Élisabeth Tine.



Pape Diouf s’est réjoui de cet accord tout en faisant remarquer « n’avoir plus rien à prouver ». La marque 1XBET, va s’engager avec le chanteur dans le volet social. « Nous avons déjà prévu dans notre programme de construire des cliniques de proximité, d’appuyer la santé avec la COVID et enfin une enveloppe de 106 millions pour accompagner l’ONCAV », a fait savoir sa Directrice Commerciale.



« Je compte sur la presse nationale pour accomplir cette mission », a terminé par dire le leader de la génération consciente.