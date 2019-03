Pape Diouf : “Je ne saurais remercier Youssou Ndour pour tout ce qu’il a fait pour moi”

Le leader de la génération consciente, à l’occasion d’un entretien avec Dakaractu, n'a pas tari d'éloges sur Youssou Ndour. Pour l’enfant de Pikine, « Youssou Ndour est une idole, un exemple pour la jeunesse sénégalaise par son patriotisme et son engagement pour le pays. » Pour finir, le chanteur de la banlieue, d'avancer : « Youssou Ndour a toujours été d’un apport conséquent dans tout ce que fait mon orchestre. Il ne me doit plus rien », conclura-t-il.