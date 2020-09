Pape Diop à Touba sur le 3ème mandat : « Le concerné n'ayant pas encore défini une position... »

À Touba où il était venu remettre au Khalife Général des Mourides son lot de masques en réponse à son appel dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la covid19 en cette veille de Magal, Pape Diop n'aura pu esquiver cette interpellation sur la question du troisième mandat.



Seulement, l'ancien Président de l'Assemblée nationale se plaira de suspendre sa position à celle du Président Macky Sall. "C'est la constitution qui régit les lois et les règlements de ce pays. Je me limite à cela. Le concerné n'ayant pas encore défini une position par rapport au troisième mandat, je ne pourrai m'aventurer à en parler", dira-t-il aux journalistes.



Pape Diop regrettera, en passant, le calvaire enduré par les populations à cause du phénomène des inondations. " Nous, Africains, on accorde pas d'importance à l'assainissement alors qu'elle est une priorité et un investissement de santé publique ". Le patron de Bokk Gis-Gis d'espérer que le prochain Président de la République accordera une importante capitale à ce volet



Par rapport à la question relative au chef de l'opposition, il dira suivre le débat non sans signaler qu'il est loin d'être une priorité pour le Sénégal...