Pape Dieng, directeur général de la Sonacos SA : " Nous avons récolté 46 mille tonnes depuis le début de la campagne"

Le directeur général de la Sonacos, Mr Pape Dieng, fait face actuellement à la presse au niveau de l'usine de Lyndiane (Kaolack).



Ainsi, il s'est voulu rassurant du côté des paysans en annonçant que l'usine a déjà réceptionné environ 46 mille tonnes. " Entre le 1er décembre et le 2 janvier, la Sonacos a réceptionné plus de 46 mille tonnes. Actuellement, 736 camions sont en attente et cela concerne certaines localités c'est-à-dire Lyndiane, Diourbel, Ziguinchor et Louga".



Pape Dieng a aussi invité les producteurs à garder le calme car la campagne qui vient de démarrer va durer au moins 4 mois. Donc, "l'arachide sera achetée à temps", a-t-il ajouté.



Au delà des 46 mille tonnes, l'objectif de cette année est de 250 mille tonnes...