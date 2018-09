Pape Demba Bitèye sur les affaires Khalifa Sall et Karim Wade : "À chaque fois que ces cas arrivent on crie sur la justice, alors que plusieurs cas ont connu des dénouements en faveur des incriminés... "

Le décret portant révocation de Khalifa Sall de son poste de maire de la ville de Dakar ainsi que la non validation de la candidature de Karim Wade continuent de susciter beaucoup de débat dans le landerneau politique sénégalais, notamment à Kaolack. En point de presse ce samedi 1er septembre 2018, le secrétaire permanent à l'énergie au ministère de l'énergie et du développement des Énergies renouvelables s'est insurgé contre les agissements de certains opposants sur la justice.

Selon le président du mouvement " KREM ( Kaolack pour la réélection du président Macky Sall en 2019 ) , à chaque fois que ces cas arrivent on crie sur la justice alors que plusieurs cas ont connu des dénouements en faveur des incriminés. Pour illustrer ses propos, le responsable de l'Apr à Kaolack évoque l'affaire Aïda Ndiongue qui a vu au finish la justice trancher en faveur de l'ex sénatrice...