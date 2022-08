Pape Demba Bitèye : « Quand il y aura des accidents à l’avenir, ce n’est plus de la responsabilité de l’État, mais des installateurs et contrôleurs! »

La recrudescence des accidents liés à l’électricité dans les domiciles, les marchés et les structures sanitaires intrigue au plus haut sommet de l’État. Selon le directeur général de la Senelec, « c’est ce qui est à l’origine de la mise en place de CONSUEL qui a décidé de former les artisans électriciens pour diminuer les accidents. ».





Selon Pape Demba Bitèye, « CONSUEL a pour mission de contrôler les installations électriques sur le terrain. Quand il y aura difficulté, qu’on arrête de s’accuser mutuellement. Quand il yaura des accidents à l’avenir, ce n’est plus de la responsabilité de l’État, mais des installateurs et contrôleurs. Il faut que vous soyez conscients de la responsabilité qui pèse sur vos épaules... »