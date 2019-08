Pape Demba Bitèye DG de la Senelec : « il n’y aura pas de délestages »

« il n'y aura pas de délestages. La Senelec pose de suffisamment de capacités de production, et nos centrales sont correctement alimentées en combustible. Donc, il n’y a pas de risque de délestages. La qualité de service, si on n’a pas d’incident

majeur, sera maintenue ».



Il ajoute : « la Senelec dispose d’une capacité suffisante. Elle fait correctement la maintenance de ses centrales, et Senelec fait face à la demande d’électricité, qui est satisfaite à partir de ces différentes sources de production, disposées un peu partout au niveau du pays. La puissance disponible nous permet de couvrir largement la demande, malgré la période de fête ».

Au passage, le DG de la Senelec s'est félicité des dispositions prises par le ministre des Finances et du Budget qui, comme nous le révélions, a mis 35 milliards de Fcfa à la disposition de la société nationale.