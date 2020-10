Pape Demba Bitèye, DG Senelec à Médina Baye : « Toutes les dispositions sont prises pour une bonne réussite du Gamou »

Le directeur général de la Senelec a effectué une visite de courtoisie chez les différents foyers religieux de Kaolack dont Médina Baye, Léona Niassène, Touba Ndorong, Kasaville etc...



Après avoir apporté une contribution de 50.000 masques et des centaines de flacons de gel, Pape Demba Bitèye a rassuré les guides religieux quant à un bon approvisionnement en électricité durant le Mawlid.



D'après lui, toutes les dispositions sont prises pour satisfaire les requêtes des comités d'organisation relatives à l'extension du réseau dans les quartiers et à la mise à disposition de groupes de secours pour parer à toute éventualité.



Le DG de la Senelec est revenu lors de son entretien avec les guides religieux sur le programme d'accès universel à l'électricité qui est une initiative du chef de l'État. Il a par ailleurs sollicité des prières face aux aléas liés aux coupures en cette période de Gamou...