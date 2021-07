Pape Demba Bitèye (DG Senelec) : « Le Sénégal dispose désormais d'une ceinture de ligne électrique de 225 Kilovolts dans le Nord comme le Sud »

Avec le financement complémentaire de plus de 19 milliards de francs CFA acquis à travers l'accord de partenariat signé entre l'État du Sénégal et Eximbank, le Sénégal dispose désormais une ceinture électrique de 225 kilovolts de sa partie Nord au Sud.



"Avec ce financement de 35 milliards de dollars, la zone Sud pourra être alimentée par deux zones à partir de deux sources différentes aussi. Ce qui permet de sécuriser définitivement et de consacrer le désenclavement électrique de la zone Sud. Ce qui fait que le Sénégal dispose désormais d'une ceinture électrique de 225 Kilovolts. Au Nord, on a la ceinture d'une ligne de 225 Kilovolts qui vient de l'Omvs et au Sud, par le financement qui vient d'être bouclé avec Eximbank. Ce qui permettra à la Senelec de sécuriser définitivement cette zone. Une première fois dans l'histoire électrique du pays. Car nous venons de couvrir intégralement le pays par les autoroutes de l'électricité", s'est félicité le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye qui prenait part à la cérémonie de signature de partenariat entre l'État du Sénégal et Eximbank...