Pape Demba Bitèye : « Je n'ai pas ordonné d'audit de la Senelec et je n'en ai pas besoin! »

Ceux qui attendaient que le nouveau directeur général de la Senelec ordonne un audit de l'entreprise héritée de Mouhamadou Makhtar Cissé peuvent d'ores et déjà déchanter. Pape Demba Bitèye ne le fera pas. C'est au Jury du Dimanche de Iradio qu'il le dit. Pour lui, les urgences sont ailleurs et qu'il n'en a guère besoin.



Même indifférence affichée par rapport à la question agitée de privatiser la société. Le natif de Kabatoki préfère mettre en exergue la capacité, dit-il, du Président Macky Sall à régénérer les sociétés en souffrance là où plusieurs de ses homologues décréteraient la privatisation.



Et pour lui, la Senelec se porte bien avec une capacité installée de mégawatts supérieure à la demande enregistrée (1300 contre 700 mégawatts)...