Pape Aly Dieng, ex DG Sonacos : "Quand je suis venu à la Sonacos, il n'y avait pas 10 millions de francs CFA dans les comptes de la société..."

Pape Aly Dieng qui s’exprimait lors de la cérémonie de passation de service avec son successeur, Modou Diagne Fada a saisi l'occasion pour revenir sur la situation de la Sonacos durant son passage à la tête de cette direction. Selon le désormais l'ex DG, "il n'y avait pas dix millions de francs CFA dans les comptes de la Sonacos. Toutes les usines étaient à l'arrêt, la collecte de la campagne était à 7.140 tonnes "lors de son accession à la tête de cette direction."



Aujourd'hui, dit-il, "les salaires qui jadis été payés par le ministère de l'économie et des finances sont payés à temps. Les cotisations à l'Ipres et à la Caisse de sécurité sociale qui n'étaient plus versées, le sont aujourd'hui. En trois ans, nous avons collecté 368.000 tonnes d'arachide. La Sonacos ne doit plus de bons impayés."



Poursuivant son propos, il souligne que la Sonacos s'est acquittée "sur fonds propres de trois nouvelles usines pour le décorticage et la trituration des grains. Ces derniers permettront d'augmenter la capacité de production de 90.000 tonnes par an. Aujourd'hui, la situation de la Sonacos telle que décrite est loin d'être dans le cas."