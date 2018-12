Pape Alioune Ndiaye (Galatassaray) : « Je n’ai aucun problème avec Aliou Cissé »

Après les polémiques, place à la mise au point. Alors qu'une rumeur a évoqué les états d'âme de Pape Alioune Ndiaye, après la Coupe du monde, le joueur de Galatassaray a tenu à démentir, dans un entretien avec Record, des tensions qui existeraient entre Aliou Cissé et lui.



« Je n’ai aucun problème avec le coach. D’ailleurs, je n’en ai jamais eu avec un coach. De la Norvège à la Turquie en passant par l’Angleterre. J’ai gardé de très bonnes relations avec mes managers et je peux vous affirmer que le coach de l’équipe nationale ne sera en aucun cas l’exception. Vous savez, la carrière d’un footballeur est très courte et je n’en suis pas à mes débuts. Toute mon énergie et mon attention se tournent vers ma carrière et mon avenir”, a expliqué PAN.