Pape Abou Cissé après le nul contre la Guinée : « Il fallait qu'on reste concentré défensivement... »

Le Sénégal est resté solide, défensivement parlant, contre la Guinée, ce vendredi après-midi, pour le compte de la deuxième sortie des Lions à la CAN. C'est en tout cas, ce qu'a affirmé le défenseur central Sénégalais, Pape Abou Cissé à l'issue du derby qui s'est soldé par un match nul blanc (0-0).



"Il fallait qu'on reste concentré défensivement...", soulignant le fait que le Sénégal n'a jusque-là pris aucun but dans cette coupe d'Afrique, il estime qu'il faut continuer de travailler pour aller au bout du championnat d'Afrique.



Depuis le début du tournoi, Abou Cissé qui n'avait joué aucune minute à la CAN 2019, a été titularisé à deux reprises aux côtés d'Abdou Diallo...