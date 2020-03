Pape Abou Cissé (International Sénégalais) : « Nous devons rester unis et solidaires en ces temps durs »

L’international sénégalais Papa Abou Cissé (Olympiakos) a témoigné son soutien à ses concitoyens touchés par la pandémie du coronavirus. Le défenseur Sénégalais dont le club a été touché par la maladie avec l’infection de leur président Evángelos Marinakis, a tenu à sensibiliser les Sénégalais. « Comme vous le savez, nous traversons une période difficile avec la pandémie du coronavirus. Cette maladie existe bel et bien, elle se propage et prend de l’ampleur (..) Ensemble nous pouvons venir à bout de la maladie. Pour ce faire, il est primordial de suivre les recommandations formulées : Lavez vous les mains, éviter certains contact (Rassemblements publics, se serrer les mains…) »

Un message fort envoyé par le natif de Pikine qui démontre son attachement sans faille à son pays d’origine. D’après lui, une union nationale est plus que jamais nécessaire pour venir à bout du coronavirus. « Je réitère tout mon soutien aux malades touchés par le coronavirus. C’est une maladie qui se soigne donc nous devons tous rester calmes, sereins et continuer la lutte… Nous devons rester unis et solidaires en ces temps durs. »