Papa Mademba Bitèye : " La Senelec a pris toutes les dispositions pour une bonne couverture de la Can, mais..."

"Nous lançons un appel à la population pour que les câbles ne soient pas agressés", invite Papa Mademba Bitèye, directeur général de la Senelec, car ces agressions ne leur facilitent pas la tâche. C'est pourquoi Papa Mademba Bitèye en visite à Ziguinchor a lancé un appel à la population pour la préservation du matériel et des installations de la Senelec. Seules les populations pourront faire pour qu'il n'y ait pas de perturbation pendant la Can et toute la période de la chaleur.