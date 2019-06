Papa Mademba Bitèye, DG Senelec : « La Senelec va injecter à Ziguinchor un financement de 38.5 milliards »

Un poste qui va relier toute la zone sud et qui ira jusqu'à Dakar, est prévu dans ce projet. Ce poste pourra prendre intégralement la demande que le directeur a trouvée sur place. Ce qui rassure le directeur qui informe que 60 postes seront installés, 500 kilomètres de ligne moyenne tension et plus de 1.000 kilomètres de ligne de basse tension...