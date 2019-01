Papa Khaly Niang : "L'Asp n'est pas supplétive à la police et la gendarmerie. Il est complémentaire aux acteurs de la sécurité publique ."

En tournée dans la région de Kaolack conformément aux directives du président de la République Me Pape Khaly Niang procède à l'évaluation des agents de la sécurité de proximité, après 5 années de service rendus à la nation. Lors d'une rencontre tenue au Conseil départemental de Kaolack qui a vu la participation des autorités administratives et locales de la région, le directeur de l'agence à la sécurité de proximité a également reçu les asp pour avoir une idée sur leurs avis et recommandations.

Sur place, le directeur de l'agence a apporté des éclaircissements sur la mission des asp. À l'en croire, les asp ne sont pas des supplétifs à la police et la gendarmerie, ses agents sont plutôt complémentaires. "Un asp ne doit officier que dans le cadre d'une activité couverte par la police ou la gendarmerie. À chaque fois qu'un asp travaille dans la circulation, il y'a un acteur de la sécurité publique à ses côtés, sauf si la fluidité de la circulation ne n'écessite pas une interpellation pour contrôler le permis de conduire..."