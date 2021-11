Papa Amadou Sarr : « Le nano-crédit fait partie des plus beaux succès de la DER... »

Avec déjà deux milliards de francs CFA injectés à Pikine à travers le programme nano-crédit déployé par l'État du Sénégal par le biais du ministre délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), le concept semble fonctionner.



Une certitude chez le ministre délégué à la DER/FJ, Papa Amadou Sarr, qui a profité de l'inauguration du bureau d'Oussouye pour déclarer que "le nano-crédit fait partie des plus beaux succès de la DER/FJ..."



Le principe du nano-crédit étant simplifié, il s'agit d'un programme de financements souples suivant une procédure allégée pour les demandeurs. Les bénéficiaires pouvant recevoir entre 10 000 et 500 000 FCFA selon le projet soumis et la régularité des remboursements.



Pour rappel, le premier bureau de nano-crédit de la DER/FJ a été lancé en juin 2020 au marché au poisson de Pikine suivi de l'érection du bureau sis au niveau du quai de pêche de Yoff le 9 juin 2021...