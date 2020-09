Panne de la conduite d'eau de l'île de Gorée : La Sen Eau donne des assurances.

La conduite de l'alimentation en eau de l'île de Gorée est tombée en panne durant ce week-end, suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale sénégalaise. À cet effet, le Directeur régional de la Sen’eau de Dakar-ville, Ibra Fall Wadji, a rencontré la presse, ce mardi 08 septembre 2020, pour donner des explications sur la situation et les causes de la panne. "Nous avons constaté une panne sur la principale conduite d'alimentation en eau qui a connu une fuite durant ces périodes pluvieuses. Cela s’est passé dimanche dernier", a t-il fait savoir.



Poursuivant son argumentaire, il a affirmé néanmoins que jusqu'à lundi les réserves d'eau étaient remplies. Ce qui a atténué cette rupture de services.





Dans cette opération de dépannage, la Sen’eau travaille en parfaite collaboration avec la Sones et les autorités municipales pour prendre des dispositions.



Selon lui, l'intervention en mer demande de la stratégie et des moyens d'intervention efficaces. Sur ce, M. Fall dit avoir mobilisé une équipe sur le terrain pour voir les possibilités d'intervention avec la houle.





Pour continuer à alimenter Gorée, précise-t-il, dans un premier temps, nous avons essayé de trouver un dispositif d'alimentation en eau et c'est ainsi que nous avons négocié avec les autorités du Lycée Mariama Ba qui ont une réserve assez importante pour tenir pendant quelques jours et en complément, ils ont mis un dispositif de camions citernes au niveau du continent à Dakar.



Le directeur régional de la Sen’eau de Dakar-ville a souligné que les autorités portuaires ont aussi participé à l'opération en mettant à leur disposition une chaloupe pendant deux jours.





Ainsi, il a également précisé qu’au début une équipe d'intervention est en mer pour voir les possibilités d’intervention, mais l'intervention ne prendra pas trop de temps. Pour lui, tout dépendra de l'accalmie pour que les opérations se passent dans de bonnes conditions. "Aujourd'hui, si on note une accalmie par rapport à notre intervention en mer, nous allons le faire et la situation va être rétablie; maintenant comme vous l'avez constaté la mer est agitée et ça ne permet pas à notre équipe de réagir", mentionne-t-il, avant d’ajouter que Sones et Sen eau sont en train de travailler pour mieux sécuriser l'alimentation en eau de l'île de Gorée.





Sur les causes de la fuite, le Directeur régional de Dakar Ville pense que c'est la houle qui en est à l'origine parce qu'on a eu un week-end pluvieux donc la mer était tellement agitée et cela peut secouer par moments et créer des ruptures. Mais il faudra s'approcher de la conduite pour tirer une conclusion définitive.





À l’en croire, l'île de Gorée comptabilise 176 abonnés et c'est une demande de 200 m3 par jour. "Heureusement, quand nous avons visité la réserve du Lycée qui a une capacité de 600 m3. « Rien que la réserve du lycée peut tenir une alimentation des populations pendant 3 jours. Actuellement, la réserve est évaluée à environ 450 m3 parce qu'on a commencé à prélever depuis lundi », se réjouit t-il.