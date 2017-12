Panel sur les dynamiques de dialogue en Afrique : Le représentant du roi Mohamed VI salue la stabilité qui règne au Sénégal

L’ambassadeur du royaume chérifien, Taleb Berrada, représentant Sa Majesté le roi Mohamed VI, en direct sur Dakaractu, s'est réjoui de la stabilité qui porte la marque du Sénégal. « La République sœur du Sénégal est réputée pour être un pays de stabilité et de paix sociale. C’est également un pays où l’ancrage démocratique est enraciné. Un pays sollicité par l’Onu pour ses contributions à travers les forces de maintien de la paix des Nations Unies à travers le monde », a déclaré le diplomate ce vendredi à Dakar, à l’occasion du panel tenu, à l’instigation du CIRID (Centre Indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Dialogue) et qui a pour thème : « Dynamiques de dialogue en Afrique : les exemples du Sénégal et du Maroc ».



L’ambassadeur du Maroc croit savoir que « le président Macky Sall se distingue par ses vertus de dialogue et par ses valeurs de conciliation ».

Il en veut pour preuve les interventions effectuées par le chef de l ‘Etat du Sénégal sur plusieurs théâtres d’opérations à travers la sous-région ouest-africaine et à travers le reste du continent. Interventions qui, selon ses dires, se sont soldées par des « succès ».