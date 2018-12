Panel sur le bilan du chef de l’Etat : Mamadou Kassé et « And Sampatt Macky » décortiquent le PSE avec des intellectuels de renom

Faire le bilan des réalisations du régime du président Macky Sall depuis 2012, tel est le défi relevé ce samedi par « And Sampatt Macky ». Le mouvement, qui soutient l’action politique du chef de l’Etat, a tenu un panel animé par Ousmane Blondin Diop, avec la participation du professeur Moustapha Kassé sous la présence effective de Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’action sociale et chef de file des cadres républicains, de patrons de presse et de journalistes de renom.



D’emblée, Mamadou Kassé, président du mouvement et directeur de la Sn-Hlm, a précisé que ce panel de très haut niveau s’inscrit dans les activités lancées depuis décembre 2017.



Il a ajouté que le fait de choisir des universitaires et des leaders d’opinion pas forcément acquis à la cause du président de la République pour passer au crible l’état du respect des engagements qui ont étés pris, il y a sept ans, par le leader de « Macky 2012 » et candidat de Benno bokk yakkar, participe d’une exigence d’objectivité.



Il commence par le domaine de l’habitat social pour révéler l’apport de la Sn Hlm au Plan Sénégal émergent. A cet égard, mentionne Kassé, sa direction a développé plusieurs projets sur Dakar. « Nous avons des programmes d’ensembles immobiliers sur Fass en cours d’exécution, le grand programme de la cité des corossols de Ndiakhirate, avec 1000 logements, entre autres », cite-t-il pour étayer ses propos.



Sur un autre registre, le directeur général de la Sn-Hlm a mis le curseur sur les actions du gouvernement pour davantage de résilience face au chômage et à la pauvreté. Sous ce rapport, il a relevé la Couverture maladie universelle, les Bourses de sécurité familiale et la Délégation pour l’entreprenariat rapide qui ont fait de 2018 "une année sociale", conformément à la volonté du chef de l’Etat.