Panel du MNER en prélude à la venue de Macky Sall à Thiès : La présidente du MNER appelle à la remobilisation et à la massification des troupes

La coordinatrice du Mouvement national des enseignants républicains (MNER), Maïmouna Cissokho était à Thiès, ce week-end, dans le cadre d'un Panel régional auquel ont pris part le ministre de l'éducation national, Cheikh Oumar Hanne et d'autres responsables du parti.

Les enseignants républicains de Mbour, Thiès et Tivaouane ont répondu présent à ce panel dont le thème portait sur : "L'école dans la vision et dans l'action du Président Macky Sall, Bilan d'étape et perspectives 2024".

Les coordinateurs des différentes communes ont aussi pris part à ce grand panel.

Cette initiative en prélude à la venue du Président Macky Sall entre dans le cadre de la tenue du conseil des ministres décentralisé qui se tiendra prochainement dans la cité du rail.

Pour le ministre de l'éducation nationale, Cheikh Oumar Hanne, "le premier défi c'est de travailler pour soutenir la candidature du Président Macky Sall".

Il ajoute : "Aucun sénégalais ne peut dire qu'il n'y a pas de risque pour le devenir du Sénégal", avant de jeter des piques aux militants de Pastef. "Ils n'ont que l'insulte et le mensonge comme valeurs", regrette Cheikh Oumar Hanne. Qui a également invité les enseignants à travailler pour la remobilisation des troupes.

Selon la coordinatrice du MNER, Maïmouna Cissokho, " le président de la République a beaucoup fait dans le secteur de l'éducation". C'est dans ce cadre, dira-t-elle, que nous avons invité des ministres émérites, des I.A, des IEF et conseillers spéciaux du Chef de l'État pour échanger sur le bilan et les perspectives. Le Président Macky Sall a fait des réalisations que nul n'ignore. Nous comptons aller vers nos camarades enseignants et vers les populations pour mettre en exergue ces réalisations qui sont palpables", déclare-t-elle.

Cette forte mobilisation des enseignants autour de la coordinatrice a été magnifiée par la responsable Apériste, Maty Senghor Bèye, qui rappelle que "ce que le Président Macky Sall a fait pour les enseignants, jamais un Président ne l'a fait". De ce fait, dira-t-elle, le Président Macky Sall mérite le soutien de tous les enseignants".

À rappeler que les panelistes étaient Abdou Fall, Saourou Sèné et la secrétaire générale de l'IA de Thiès, Khady Sow Diop.