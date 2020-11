Panel PAP2A : « Rufisque à elle seule, a accueilli les plus grands projets de l’État de Sénégal ».(Ministre Omar Gueye)

Le département de Rufisque est vaste et est le seul où toutes les vocations sont réunies : la pêche, l'agriculture, l’élevage, commerce, industrie.







Selon Omar Gueye, Ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire « Rufisque à elle seule, a accueilli les plus grands projets de développement économique de l’État du Sénégal. Diamniadio est entrain de se développer. Les investissements sont à Diamniadio et c'est dans le département. Il y a aussi le projet Promo Villes. ».







Il faut aussi citer le Dac de Sangalkam, un projet de 17 Milliards de F Cfa pour les jeunes et les femmes. Le département de Rufisque va accueillir aussi le projet Dakar fisrt qui est porteur d'emplois selon toujours le Ministre Omar Gueye, par ailleurs maire de Sangalkam, lors de son discours.







Cette manifestation qui avait pour thème : « PAP2A, quels impacts pour le département de Rufisque », a réuni plusieurs autorités du département et s'est tenue ce 21 novembre au CRFPE de Dakar sis à Rufisque.