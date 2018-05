Panel : NBA Academy Africa booste les femmes entrepreneurs et leaders sportives

NBA Academy Africa pose ce jeudi l'acte 1 d'un programme d'activités sous la forme d'un panel pour les femmes entrepreneurs et leaders sportives au stadium Marius Ndiaye. Selon, la championne WNBA, Astou Ndiaye, le panel s'intéresse au développement personnel et professionnel, à la façon de créer des opportunités et au choix de vie...