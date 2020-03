Pandémie du coronavirus : Le PS salue les décisions d’interdiction des manifestations populaires et des rassemblements publics ou privés

Le Parti socialiste du Sénégal salue les mesures courageuses prises par le chef de l’Etat, le Président Macky Sall, pour combattre la propagation du Covid-19. C’est ce qui ressort du communiqué des socialistes qui assure que ces mesures préventives et curatives ont révélé la capacité de mobilisation ainsi que l’efficacité de nos autorités sanitaires et administratives, dans la gestion de cette crise sanitaire.

Le Parti socialiste a aussi exprimé tout son soutien au Président de la République, dans ce combat commun contre cet ennemi coriace susceptible d’ébranler plusieurs pans de la société et de notre économie.

« Cette volonté du chef de l’Etat de prendre à bras-le-corps les menaces représentées par les effets à court et moyen termes d’une propagation de cette pandémie, sur notre territoire, est la plus belle manifestation de son attachement au bien-être des Sénégalais ».

Aussi, face aux risques sérieux de contamination de masse, les décisions d’interdiction des manifestations populaires et des rassemblements publics ou privés sont des actes responsables susceptibles d’éviter, au mieux, les risques de transmission et de contamination, salue aussi le PS. « Ces risques justifient amplement les mesures de suspension provisoires des enseignements, dans les écoles et universités, le renforcement des capacités techniques et matérielles des services et acteurs intervenant dans l’assistance sanitaire aux personnes infectées ».

Le Parti socialiste d’apprecier enfin l’adhésion spontanée des différents foyers religieux, ainsi que les réactions positives de la classe politique, des leaders d’opinion et de l’ensemble des segments de la société, à travers des actions et déclarations de très haute portée patriotique qui démontrent, à n’en pas douter que le Gouvernement n’est pas seul, dans la riposte contre cette pandémie. Et enfin le Parti socialiste demande à tous ses militants de se joindre à cette lutte contre le Coronavirus, à cet élan de solidarité nationale tendant à accompagner l’Etat et ses démembrements, dans l’encadrement des personnes affectées, et par l’adoption de comportements responsables, à même de stopper la propagation du Covid-19.