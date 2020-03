Pandémie du Covid-19 en Russie : 20 millions de Moscovites confinés à compter de ce lundi.

La capitale russe et sa périphérie seront à l'arrêt à partir de ce lundi 30 mars 2020 pour raison de confinement quasi absolu,qui devrait durer entre quinze jours et trois semaines.



Un encadrement de la disposition avec certaines mesures dérogatoires suivra plus tard dans la semaine.

Pour contrôler ces mesures restrictives, un système de vidéosurveillance a été mis en place, doublé de peines sévères pour les contrevenants.



Quelques uns des moscovites, pour éviter toutes ces rigueurs, en ont profité pour aller dans d'autres localités du pays où il fait chaud et beau en ce moment.



Ce confinement intervient à un moment où le pays fait état d'un peu plus de 1.200 cas, même s'il est parfois difficile pour les journalistes de disposer de vrais chiffres dans les hôpitaux russes.